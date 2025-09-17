Введите ваш ник на сайте
Моуринью договорился с новым клубом

Сегодня, 11:04

«Бенфика» достигла принципиального соглашения с Жозе Моуринью о назначении его новым главным тренером лиссабонской команды. Сейчас стороны уточняют детали контракта.

Ранее пост главного тренера «Бенфики» освободился из-за увольнения с него Бруну Лажи. Это случилось после домашнего поражения португальского клуба от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

  • Последним клубом Моуринью был «Фенербахче», из которого он был уволен 29 августа.
  • 62-летний специалист покинул турецкий клуб после проигрыша «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов по сумме двух матчей.
  • Следующий матч лиссабонцы проведут с АВС в чемпионате Португалии 20 сентября.

Еще по теме:
Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов
Тренер «Карабаха» объяснил победу над «Бенфикой» 1
«Бенфика» уволила тренера после поражения от «Карабаха» 2
Источник: CNN Portugal
Португалия. Примейра Лига чемпионов Бенфика Моуринью Жозе
