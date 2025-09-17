Моуринью договорился с новым клубом

«Бенфика» достигла принципиального соглашения с Жозе Моуринью о назначении его новым главным тренером лиссабонской команды. Сейчас стороны уточняют детали контракта.

Ранее пост главного тренера «Бенфики» освободился из-за увольнения с него Бруну Лажи. Это случилось после домашнего поражения португальского клуба от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.