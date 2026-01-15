Моуринью – Юрану: «Русский, как ты это делаешь?»

Сергей Юран поделился воспоминаниями о совместной работе с Жозе Моуринью.

– Каким запомнился Моуринью?

– Я еще за «Порту» играл против «Бенфики» на их стадионе «Да Луш». Закончили 1:1, я забил, получил красную в конце. Когда покидал поле, вся арена мне аплодировала.

Жозе тогда бегал по бровке, что-то кричал. После матча подходит ко мне и говорит: «Чтобы фанаты «Бенфики» дома овациями провожали футболиста «Порту» – это невозможно. Русский, как ты это делаешь?»

Я ему: «Не могу объяснить». Моуринью очень искренний. Когда он остро отвечает на вопросы во время пресс-конференций – это не наигранно. Он реально такой.

– Что еще интересного можете рассказать о Моуринью?

– Жозе всегда был модником. У него приятель работал на фабрике модной одежды. Как-то поехали туда с Моуринью – километров 15–20 от Порту. Он мне говорил: «Рус, тебе надо красиво одеваться. Ты молодой парень».

Жозе еще любил утром в раздевалке перед тренировкой подойти и спросить: «Как дела?» Я ему: «Все нормально». Моуринью: «Да, да, я наслышан. Поздновато приехал домой, да?» (смеется).

Мы тогда в «Порту» были с Васей Кульковым. Моуринью говорил нам: «Русские, вы сумасшедшие. Почему один такой спокойный – Кульков, а второй совсем другой?» Отвечал Жозе: «Мы дополняем друг друга». Моуринью не унимался: «Вас, русских, не понять» (улыбается).