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Моуринью – Юрану: «Русский, как ты это делаешь?»

15 января, 15:45
4

Сергей Юран поделился воспоминаниями о совместной работе с Жозе Моуринью.

– Каким запомнился Моуринью?

– Я еще за «Порту» играл против «Бенфики» на их стадионе «Да Луш». Закончили 1:1, я забил, получил красную в конце. Когда покидал поле, вся арена мне аплодировала.

Жозе тогда бегал по бровке, что-то кричал. После матча подходит ко мне и говорит: «Чтобы фанаты «Бенфики» дома овациями провожали футболиста «Порту» – это невозможно. Русский, как ты это делаешь?»

Я ему: «Не могу объяснить». Моуринью очень искренний. Когда он остро отвечает на вопросы во время пресс-конференций – это не наигранно. Он реально такой.

– Что еще интересного можете рассказать о Моуринью?

– Жозе всегда был модником. У него приятель работал на фабрике модной одежды. Как-то поехали туда с Моуринью – километров 15–20 от Порту. Он мне говорил: «Рус, тебе надо красиво одеваться. Ты молодой парень».

Жозе еще любил утром в раздевалке перед тренировкой подойти и спросить: «Как дела?» Я ему: «Все нормально». Моуринью: «Да, да, я наслышан. Поздновато приехал домой, да?» (смеется).

Мы тогда в «Порту» были с Васей Кульковым. Моуринью говорил нам: «Русские, вы сумасшедшие. Почему один такой спокойный – Кульков, а второй совсем другой?» Отвечал Жозе: «Мы дополняем друг друга». Моуринью не унимался: «Вас, русских, не понять» (улыбается).

  • Юран играл в Португалии с 1991 по 1995 год.

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Источник: «Российская газета»
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Бенфика Юран Сергей Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1768481329
Юран, проснись, ты обоссался )))
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...уефан
1768483177
...прочитав, только заголовок, подумал что это о Юране и стаканяке водки опрокинутом им в себя одним глотком без движения кадыка... Ошибся)...
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sochi-2013
1768483502
Лавры цЫря покоя не дают.
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subbotaspartak
1768490345
Футболист удалился, подставил команду соперника, похлопали - поблагодарили
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