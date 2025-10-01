Мостовой оценил возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он открыл хороший бизнес»

Александр Мостовой высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Бенфики».

«Когда Моуринью начал бегать из клуба в клуб, я тогда ещe говорил, что, скорее всего, он возглавит сборную Португалии. Но видите, решил вернуться в «Бенфику».

У Моуринью везде давно не получается. Но он столько заработал на одних неустойках – больше 100 миллионов евро. Он открыл хороший бизнес со своими агентами (смеeтся).

Как можно за неустойки получать такие деньги? Сейчас он вернулся на родину, здесь будет в «Бенфике», которая является одной из самых сильных команд в Португалии», – заявил Мостовой.