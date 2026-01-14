Мостовой рассказал, какого предложения ждет от «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание главного тренера красно-белых Хуана Карседо о себе.

«Посмотрите, сколько людей приятно отвечают в адрес тех, кто отдал футболу жизнь. В нашей стране таких много. К сожалению, есть и те, кто вылезает за счет наших фамилий, ха-ха. Как я говорю, нефутбольные люди. К сожалению, их немало.

Правильнее всего было бы, чтобы клуб позвонил и предложил: «Александр, не хотите ли войти в наш тренерский штаб или стать экспертом-советником?» Много раз говорил: приехали, уехали. Какая разница. За 20 лет сколько видели. По-моему, 19 главных тренеров. Можете представить? А трофеев раз-два и обчелся.

Но ни для кого это роли не играет, сейчас футбол – это огромный бизнес. Приехал, заработал, получил, ушел. Получилось – нет. Не смог. Получилось – ура. Хочется и нам тоже там побывать. Но, к сожалению, те, кто отдал футболу жизнь, прославлял страну в мире, вынуждены просто комментировать», – сказал Мостовой.