«Сижу все утро и угораю»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Артема Дзюбы. Форвард «Акрона» ранее высказался о работе футбольных экспертов в России, заявив: «Где такое видано, как у нас, чтобы Дима Губерниев 17 видов спорта обозревал?».

«Был бы помоложе, может, меня бы это взволновало. А сейчас я сижу все утро и угораю. Спасибо Дзюбе за промоушен. Пока есть такая большая реклама, я не пропаду. Это очень здорово!

Но давайте задумаемся, а сколько россиян вообще досматривало матчи с Дзюбой? Смотрели ли они их вообще. Знают ли люди, кто он такой? Зачастую кто-то видел Артема в известных роликах, которые короче футбольных матчей. Девчонки наверняка их смотрели до конца.

Здесь можно ответить еще словами Жванецкого: «Давно ли я в футболе?» Я сколько работаю, столько времени это все слышу. Меня это сильно забавляет и радует, спасибо Артему», – сказал Губерниев.