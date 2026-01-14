Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Сижу все утро и угораю»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы

«Сижу все утро и угораю»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы

Сегодня, 15:51
7

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Артема Дзюбы. Форвард «Акрона» ранее высказался о работе футбольных экспертов в России, заявив: «Где такое видано, как у нас, чтобы Дима Губерниев 17 видов спорта обозревал?».

«Был бы помоложе, может, меня бы это взволновало. А сейчас я сижу все утро и угораю. Спасибо Дзюбе за промоушен. Пока есть такая большая реклама, я не пропаду. Это очень здорово!

Но давайте задумаемся, а сколько россиян вообще досматривало матчи с Дзюбой? Смотрели ли они их вообще. Знают ли люди, кто он такой? Зачастую кто-то видел Артема в известных роликах, которые короче футбольных матчей. Девчонки наверняка их смотрели до конца.

Здесь можно ответить еще словами Жванецкого: «Давно ли я в футболе?» Я сколько работаю, столько времени это все слышу. Меня это сильно забавляет и радует, спасибо Артему», – сказал Губерниев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768395774
Многие люди в стране, считают Губера псиной Орущий чертило просто)) Я тут полностью за Дзюбу, из двух зол, выбираю Онаниста, а не губастого))))
Ответить
рылы
1768395862
"Знают ли люди, кто он такой?" во, кретин. дзюбло признавали самым популярным спортсменом страны, да и само губерниевское рыло его таковым признавало, после овечкина.
Ответить
...уефан
1768395978
...Иди, Губа, сходи в народ! Услышишь глас - "Губа-урод!"...
Ответить
Юбиляр
1768398667
"Зацепило меня, ослепило меня..." Гыгыгы.
Ответить
Mirak92
1768399895
Над тобой вся страна тоже угарает. УгОрает. Нерусь с тупой рожей
Ответить
Cleaner
1768400783
Губерниев: - Сижу и РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
