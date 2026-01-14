Карседо назвал приоритетную задачу в «Спартаке»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о задачах в московском клубе.

– Вы уже успели изучить возможности нашей команды?

– Я посмотрел все матчи команды в первой части сезона. Отлично знаю состав, понимаю его потенциал. На мой взгляд, в «Спартаке» много сильных игроков. Постараемся своей работой вместе с ребятами и с поддержкой болельщиков улучшить положение в таблице. Такой клуб определенно заслуживает быть выше. Это наша главная цель на вторую часть сезона.

– Что для вас первоочередная задача?

– Хочу поскорее лично узнать ребят. Поговорить со всеми. Постараться донести наши идеи. И создать единую команду. В больших клубах это самое главное. С первого дня будем думать именно об этом. Времени в Дубае у нас будет для этого достаточно, пять–шесть недель.