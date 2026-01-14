Введите ваш ник на сайте
Карседо назвал приоритетную задачу в «Спартаке»

Сегодня, 16:22
6

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал о задачах в московском клубе.

– Вы уже успели изучить возможности нашей команды?

– Я посмотрел все матчи команды в первой части сезона. Отлично знаю состав, понимаю его потенциал. На мой взгляд, в «Спартаке» много сильных игроков. Постараемся своей работой вместе с ребятами и с поддержкой болельщиков улучшить положение в таблице. Такой клуб определенно заслуживает быть выше. Это наша главная цель на вторую часть сезона.

– Что для вас первоочередная задача?

– Хочу поскорее лично узнать ребят. Поговорить со всеми. Постараться донести наши идеи. И создать единую команду. В больших клубах это самое главное. С первого дня будем думать именно об этом. Времени в Дубае у нас будет для этого достаточно, пять–шесть недель.

  • Карседо возглавил «Спартак» 5 января.
  • Команда занимает 6 место в РПЛ после 18 туров.

Еще по теме:
Стало известно, что Эмери сказал Карседо после его возвращения в «Спартак» 1
Мостовой сочинил стихотворение с призывом к «Спартаку» 3
Карседо – о Мостовом: «Здорово, когда о тебе так хорошо отзываются футбольные люди» 4
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (6)
lek!
1768397322
Потом будет другая песенка , что футболисты не те , и что покупались под Станковича.
Ответить
...уефан
1768397651
...Не раз мы слышали подобные слова, Быть может ты, их воплотишь в дела?...
Ответить
NewLife
1768397664
Озвучивают мульфильмы. Необразованность Бомбардира удручает. Какое то быдло пишет заголовки.
Ответить
Taps
1768398896
Футболисты неправильные ... Всех выгнать и набрать новых, только тогда будет ПОБЕДА.
Ответить
Vasilisaktaleva
1768400379
Ответить
