Мостовой сочинил стихотворение с призывом к «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прочитал четверостишие собственного сочинения с призывом включить его в тренерский штаб красно-белых.

«Всем привет.

Уже в который раз подряд

В Москву приехал чудо-тренер, говорят.

А мы на это скажем снова:

В «Спартак» помощником поставьте Мостового!

Ха-ха-ха. До скорой встречи, ребят. Улыбайтесь!» – сказал Мостовой.