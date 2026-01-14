Мостовой сочинил стихотворение с призывом к «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прочитал четверостишие собственного сочинения с призывом включить его в тренерский штаб красно-белых.
«Всем привет.
Уже в который раз подряд
В Москву приехал чудо-тренер, говорят.
А мы на это скажем снова:
В «Спартак» помощником поставьте Мостового!
Ха-ха-ха. До скорой встречи, ребят. Улыбайтесь!» – сказал Мостовой.
- 5 января «Спартак» возглавил Хуан Карлос Карседо.
- В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»