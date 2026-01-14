Введите ваш ник на сайте
Мостовой сочинил стихотворение с призывом к «Спартаку»

Сегодня, 14:29
5

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прочитал четверостишие собственного сочинения с призывом включить его в тренерский штаб красно-белых.

«Всем привет.

Уже в который раз подряд

В Москву приехал чудо-тренер, говорят.

А мы на это скажем снова:

В «Спартак» помощником поставьте Мостового!

Ха-ха-ха. До скорой встречи, ребят. Улыбайтесь!» – сказал Мостовой.

  • 5 января «Спартак» возглавил Хуан Карлос Карседо.
  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1768391225
тонкий сочинитель
Ответить
NewLife
1768391281
Стихи не твое, Саша. Не позорься(
Ответить
...уефан
1768394931
...что бы на стене лестничной клетки нацарапать аналог слова "член", как оказывается, не обязательно быть членом Союза писателей, Мостовой тому пример...
Ответить
k611
1768404129
Чудит по полной...
Ответить
