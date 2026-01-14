Введите ваш ник на сайте
Флик отреагировал на увольнение Алонсо из «Реала»

Сегодня, 16:18
7

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал отставку Хаби Алонсо из «Реала». Это случилось после Эль Класико в Суперкубке Испании.

«Это футбол, и это не мое дело. Что я могу сказать, так это то, что у меня хорошие отношения с Хаби: мы познакомились в Леверкузене и поддерживаем связь.

Это футбол, и я желаю ему всего наилучшего. Я уверен, что скоро у него появится отличный проект для него и его тренерского штаба. Это футбол, и мы должны двигаться дальше, но он отличный тренер, и у него светлое будущее.

Это часть футбола, и мы не можем это изменить. Клуб должен верить в тебя, и команда тоже. Те, кто принимает решения, должны верить в тебя. «Реал» поступил вот так, но это зависит не от меня. Работа тренера очень сложна, у нас много обязанностей, но, в конце концов, это часть нашей работы, и мы должны с этим мириться», – сказал Флик.

  • Алонсо уволили 12 января. Его сменил Альваро Арбелоа.
  • Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Реал Флик Ханс-Дитер Алонсо Хаби
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1768397522
Мне кажется переход из Баера был ранним , нужно было еще где нибудь поработать прежде чем переходить в Реал . Алонсо хороший тренер , у него все еще впереди .
Ответить
Император Бомжей
1768397871
А Флик может начинать предложение, не с фразы - Это футбол? А то ему как то тяжело живется))) Это футбол, мне 2 йогурта и бутылку молока. Это футбол, пожалуй поеду сегодня на такси.
Ответить
volic
1768399317
Хорошо бы ХАБИ пригласили в ЛИВЕРПУЛЬ вместо Слота.
Ответить
Vasilisaktaleva
1768400386
Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «серебряный прогноз сайт». 13-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.
Ответить
Воспитанник ЦСКА выпал из окна и умер
21:04
Комментарий «Спартака» по будущему Барко
20:07
1
Карседо раскрыл, кто будет капитаном «Спартака»
19:55
1
ВидеоТалалаев обматерил игрока «Балтики»: «Собирайся домой!»
19:09
4
Определен ответственный за результаты Карседо в «Спартаке»
18:51
7
Карседо высказался о борьбе за чемпионство со «Спартаком»
18:21
3
Кахигао сказал, вернет ли «Спартак» Чернова зимой
18:04
6
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
17:54
6
Фото«Динамо» продлило контракт с Бабаевым
17:40
7
В «Васко да Гама» ответили на предложение «Зенита» по Райану
17:36
3
