Флик отреагировал на увольнение Алонсо из «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал отставку Хаби Алонсо из «Реала». Это случилось после Эль Класико в Суперкубке Испании.

«Это футбол, и это не мое дело. Что я могу сказать, так это то, что у меня хорошие отношения с Хаби: мы познакомились в Леверкузене и поддерживаем связь.

Это футбол, и я желаю ему всего наилучшего. Я уверен, что скоро у него появится отличный проект для него и его тренерского штаба. Это футбол, и мы должны двигаться дальше, но он отличный тренер, и у него светлое будущее.

Это часть футбола, и мы не можем это изменить. Клуб должен верить в тебя, и команда тоже. Те, кто принимает решения, должны верить в тебя. «Реал» поступил вот так, но это зависит не от меня. Работа тренера очень сложна, у нас много обязанностей, но, в конце концов, это часть нашей работы, и мы должны с этим мириться», – сказал Флик.