Жена Алонсо отреагировала на уход мужа из «Реала»

Нагоре Аранбуру, супруга бывшего главного тренера «Реала» Хаби Алонсо, прокомментировала увольнение мужа из мадридского клуба.

«Сегодня мы прощаемся с «Бернабеу». Хаби, мы невероятно гордимся тобой и твоей работой каждый день, всегда с уважением и преданностью. Мы с детьми сопровождали Хаби и клуб на каждом шагу, с волнением и благодарностью.

Спасибо всем болельщикам «Реала», которые верили в нас и посылали нам столько любви. Ваши сообщения значили для нас очень много», – написала Аранбуру в соцсетях.