Жена Алонсо отреагировала на уход мужа из «Реала»

Нагоре Аранбуру, супруга бывшего главного тренера «Реала» Хаби Алонсо, прокомментировала увольнение мужа из мадридского клуба.
«Сегодня мы прощаемся с «Бернабеу». Хаби, мы невероятно гордимся тобой и твоей работой каждый день, всегда с уважением и преданностью. Мы с детьми сопровождали Хаби и клуб на каждом шагу, с волнением и благодарностью.
Спасибо всем болельщикам «Реала», которые верили в нас и посылали нам столько любви. Ваши сообщения значили для нас очень много», – написала Аранбуру в соцсетях.
- Алонсо уволили 12 января. Его сменил Альваро Арбелоа.
- Под его руководством «Реал» выиграл 24 из 34 матчей при 4 ничьих и 6 поражениях.
Источник: «Бомбардир»