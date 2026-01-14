Фанаты «Реала» обратились к Зидану

Болельщики «Реала» хотят, чтобы Зинедин Зидан в третий раз возглавил команду.

12 января мадридский клуб уволил Хаби Алонсо. Его сменил Альваро Арбелоа.

Возле базы «Реала» в Вальдебебасе фанаты вывесили баннер со словами: «Зизу, корабль тонет – возвращайся».