Фанаты «Реала» обратились к Зидану

Сегодня, 00:20

Болельщики «Реала» хотят, чтобы Зинедин Зидан в третий раз возглавил команду.

12 января мадридский клуб уволил Хаби Алонсо. Его сменил Альваро Арбелоа.

Возле базы «Реала» в Вальдебебасе фанаты вывесили баннер со словами: «Зизу, корабль тонет – возвращайся».

  • Француз на взрослом уровне возглавлял только «Реал».
  • С мадридцами он выиграл 11 трофеев за 5 неполных сезонов.
  • Зидан не работает с 2021 года.
  • Ожидается, что после ЧМ-2026 его назначат вместо Дидье Дешама в сборную Франции.

Еще по теме:
Фавориты на назначение в «Реал» вместо Алонсо по версии букмекеров
Алонсо вошел в топ-6 тренеров «Реала» по проценту побед, опередив Зидана 1
«Реал» рассчитывает вернуть Зидана, перехватив его у сборной Франции 2
Источник: Diario Sport
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
