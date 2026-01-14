Фанаты «Реала» обратились к Зидану

Болельщики «Реала» хотят, чтобы Зинедин Зидан в третий раз возглавил команду.
12 января мадридский клуб уволил Хаби Алонсо. Его сменил Альваро Арбелоа.
Возле базы «Реала» в Вальдебебасе фанаты вывесили баннер со словами: «Зизу, корабль тонет – возвращайся».
- Француз на взрослом уровне возглавлял только «Реал».
- С мадридцами он выиграл 11 трофеев за 5 неполных сезонов.
- Зидан не работает с 2021 года.
- Ожидается, что после ЧМ-2026 его назначат вместо Дидье Дешама в сборную Франции.
Источник: Diario Sport