В «Васко да Гама» ответили на предложение «Зенита» по Райану

«Васко да Гама» отклонил последнее предложение «Зенита» о трансфере нападающего Витора Райана.

Сообщается, что российский клуб был готов заплаатить за игрока 20 миллионов евро и до 10 миллионов возможных бонусов.

«Васко да Гама» ведeт переговоры с агентами и семьей Райана, чтобы сохранить в составе игрока, который почти ежедневно получает предложения о трансфере из-за рубежа.