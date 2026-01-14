В «Васко да Гама» ответили на предложение «Зенита» по Райану

«Васко да Гама» отклонил последнее предложение «Зенита» о трансфере нападающего Витора Райана.
Сообщается, что российский клуб был готов заплаатить за игрока 20 миллионов евро и до 10 миллионов возможных бонусов.
«Васко да Гама» ведeт переговоры с агентами и семьей Райана, чтобы сохранить в составе игрока, который почти ежедневно получает предложения о трансфере из-за рубежа.
- 19-летний Райан в прошлом сезоне провел за «Васко да Гама» 57 матчей, забил 20 голов, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с риодежанейрцами рассчитан до конца 2028 года.
Источник: страница Экрема Конура в соцсети X