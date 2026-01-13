В «Барселоне» удивились отставке Алонсо

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о смене главного тренера «Реала».

Альваро Арбелоа сменил на этом посту Хаби Алонсо.

«Мы фокусируемся на наших делах. Мы не задумываемся о том, что происходит в других клубах, но в «Барселоне» и «Реале» всегда тяжело из-за давления, и когда результатов нет, первыми страдают тренеры. Это немного удивительно, потому что он работал не так много времени.

Они проиграли Суперкубок, отстают на четыре очка в Ла Лиге и хорошо выступают в Лиге чемпионов. Но я предпочитаю не комментировать происходящее со стороны, и мне это не нравится, потому что я не знаю, что там происходит на ежедневной основе. Это не наши дела.

Если спросите о Ханси Флике, то мои чувства говорят больше, чем цифры. Назначая Ханси, мы знали, что хорошие времена вернутся.

[О назначении Арбелоа]. Я понимаю, что «Реал» очень важен, но мы сосредоточены на своих делаах. Я не знаю, хороший ли Арбелоа тренер. Я его не знаю. Я не знаю, надолго [его назначили] или нет, и я не хочу слишком долго зацикливаться на «Мадриде», – сказал Деку.