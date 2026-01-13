Хаби Алонсо впервые высказался об уходе из «Реала»

Хаби Алонсо опубликовал пост в соцсетях по случаю отставки с поста главного тренера «Реала».

«Этот профессиональный этап завершается, и все сложилось не так, как нам хотелось бы. Тренировать мадридский «Реал» было честью и ответственностью.

Я благодарю клуб, игроков и особенно болельщиков за доверие и поддержку. Я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за то, что сделал все, что мог», – написал Алонсо.