Беллингем высказался о возможном вреде от Винисиуса для «Реала»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о вингере команды Винисиусе Жуниоре.

«Я вижу Винисиуса каждый день – он по-прежнему полон позитива. Он никак не вредит команде и тому, что мы пытаемся построить. У меня отличные отношения с Вини, и, если бы я чувствовал, что он мешает нам как коллективу, я бы сказал ему об этом, но я так не считаю… Что касается тренера, мы все его поддерживаем на 100%.

Вини испытывает огромное давление как игрок и как человек. Иногда то, что он делает на поле, продиктовано чистыми эмоциями. Нужно понимать, что это делает человек, и это может усилить давление на нестабильность в игре перед воротами», – сказал Беллингем.