Дмитриев пошутил о назначении Алонсо в «Спартак»

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев назвал отставку Хаби Алонсо из «Реала» самым удивительным событием за праздники.

«Был в отпуске на Мальдивах. Отдыхал после тяжелого сезона. Бокальчик шампанского был, признаюсь.

Больше всего за праздники удивило увольнение Хаби Алонсо.

Хотел ли бы увидеть его в «Спартаке»? Да он «Барсу» не может обыграть, ха-ха», – сказал Дмитриев.