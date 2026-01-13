Дмитриев пошутил о назначении Алонсо в «Спартак»

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев назвал отставку Хаби Алонсо из «Реала» самым удивительным событием за праздники.
«Был в отпуске на Мальдивах. Отдыхал после тяжелого сезона. Бокальчик шампанского был, признаюсь.
Больше всего за праздники удивило увольнение Хаби Алонсо.
Хотел ли бы увидеть его в «Спартаке»? Да он «Барсу» не может обыграть, ха-ха», – сказал Дмитриев.
- «Реал» объявил об отставке Алонсо 12 января. Днем ранее мадридцы уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.
- 5 января новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карседо.
