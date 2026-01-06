Названы условия, на которых «Барселона» арендует Канселу

«Барселона» будет выплачивать только часть зарплаты защитника Жоау Канселу после того, как возьмет его в аренду, – 5 миллионов евро.

Такой договоренности «блауграна» достигла с «Аль-Хилялем», которому принадлежит футболист.

В заявке каталонского клуба Канселу заменит травмированного Андреаса Кристенсена, который пропустит не менее 4 месяцев.

«Барселона» возьмет португальца до конца сезона и уже достигла соглашения по условиям контракта с самим защитником.

Сообщается, что Канселу не сможет сыграть за сине-гранатовых в Суперкубке Испании. «Барселона» должна сначала удалить Кристенсена из заявки, чтобы добавить португальца.

При этом Канселу может присоединиться к каталонскому клубу уже в Саудовской Аравии. Сейчас он находится в Рияде – в 1 часе 40 минутах полета от Джидды, где пройдут матчи Суперкубка Испании. Не исключено, что португалец присоединится к «Барселоне» уже в столице Каталонии.