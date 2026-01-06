Стало известно, почему Алонсо был недоволен Винисиусом в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо был недоволен действиями вингера команды Винисиуса в матче с «Бетисом» в 18-м туре Ла Лиги (5:1).
Камеры зафиксировали эпизод, произошедший за 10 минут до замены футболиста. Специалист хотел, чтобы бразилец продолжал прессинговать.
«Эй, Вини. Давай, парень, давай! Черт возьми, прессингуй! Вон там, дави! Не останавливайся и продолжай! Давай, еще, вперед!» – кричал Алонсо игроку.
- В этом матче бразилец вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. Он не отметился голевыми действиями.
- Безголевая серия Винисиуса в «Реале» составляет 15 матчей.
Источник: Marca