  Главная
  Новости
  Стало известно, почему Алонсо был недоволен Винисиусом в матче с «Бетисом»

Стало известно, почему Алонсо был недоволен Винисиусом в матче с «Бетисом»

6 января, 15:02

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо был недоволен действиями вингера команды Винисиуса в матче с «Бетисом» в 18-м туре Ла Лиги (5:1).

Камеры зафиксировали эпизод, произошедший за 10 минут до замены футболиста. Специалист хотел, чтобы бразилец продолжал прессинговать.

«Эй, Вини. Давай, парень, давай! Черт возьми, прессингуй! Вон там, дави! Не останавливайся и продолжай! Давай, еще, вперед!» – кричал Алонсо игроку.

  • В этом матче бразилец вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. Он не отметился голевыми действиями.
  • Безголевая серия Винисиуса в «Реале» составляет 15 матчей.

Еще по теме:
Только одна команда из топ-10 лиг Европы чаще била пенальти в 2025 году, чем «Реал»
Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала» 2
Беллингем высказался о возможном вреде от Винисиуса для «Реала» 1
Источник: Marca
Испания. Примера Бетис Реал Винисиус Алонсо Хаби
