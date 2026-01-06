Левандовски принял решение по предложению «Аль-Хиляля»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски решил отклонить предложение «Аль-Хиляля» о переходе зимой.
Поляк намерен остаться в нынешнем клубе, по крайней мере, до конца сезона, когда истечет срок его контракта с «блауграной».
В переходе Левандовского в «Аль-Хиляль» заинтересован главный тренер саудовского клуба Симоне Индзаги.
Несколько недель назад сообщалось, что форвард вместе со своим агентом Пини Захави встречался со спортивным директором «Чикаго Файр» Греггом Берхальтером.
- 37-летний поляк в этом сезоне провел за «Барселону» 19 матчей, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость Левандовского в 9 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo