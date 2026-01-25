Карпин рассказал подробности о травме Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропускает так много матчей.

«У Арсена не только или даже не столько травмы. У него небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к микронадрыву. Это может случиться с кем угодно.

Он очень долго восстанавливался после механического повреждения голеностопа, физиология и физическое состояние ни при чем, еще вирусы могут быть. Я думаю, он сам недоумевает. В клубе все тоже ждут его возвращения, верят, надеются», – сказал Карпин.