Захарян получил конкретный совет от Корнеева, как быть дальше

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну стоит вернуться в Россию.

«Захаряну нужно вернуться в Россию, ничего другого не остается. Даже не нужно было разговоров о том, что тренер в нем не нуждается. Это читалось сквозь строки.

Мы видим, что он не получает игрового времени. Новый тренер точно не рассчитывает на него, что бы там ни опровергали», – сказал Корнеев.