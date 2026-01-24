Введите ваш ник на сайте
  • Захарян получил конкретный совет от Корнеева, как быть дальше

Захарян получил конкретный совет от Корнеева, как быть дальше

Сегодня, 11:08
2

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну стоит вернуться в Россию.

«Захаряну нужно вернуться в Россию, ничего другого не остается. Даже не нужно было разговоров о том, что тренер в нем не нуждается. Это читалось сквозь строки.

Мы видим, что он не получает игрового времени. Новый тренер точно не рассчитывает на него, что бы там ни опровергали», – сказал Корнеев.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

Еще по теме:
«У него травма на травме»: Шалимов не верит, что Захарян останется в Европе
На европейских перспективах Захаряна поставили крест
Агент Захаряна упомянул Трампа, комментируя возможный уход Арсена из «Сосьедада» 1
Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен Корнеев Игорь
СильныйМозг
1769249176
Ну если его купили, чтобы испортит карьеру, как говорит Корнее, то пусть отработает весь контракт, потому что если будет уходить в другой клуб, то точно на понижение зарплаты, так что с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Пусть до конца контракта на солнышке лечится и возвращается за Мегазвездой в Динамо.
Ответить
Psih86
1769251539
Зачем он здесь нужен, после всех травм? Пусть едет в Арарат, будет там и свой, и герой, и звезда !!!
Ответить
