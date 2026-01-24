Захарян получил конкретный совет от Корнеева, как быть дальше

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну стоит вернуться в Россию.
«Захаряну нужно вернуться в Россию, ничего другого не остается. Даже не нужно было разговоров о том, что тренер в нем не нуждается. Это читалось сквозь строки.
Мы видим, что он не получает игрового времени. Новый тренер точно не рассчитывает на него, что бы там ни опровергали», – сказал Корнеев.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 миллионов евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: «Матч ТВ»