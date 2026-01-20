Флик анонсировал уход из «Барселоны» бывшего капитана

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что вратарь Марк-Андре тер Стеген продолжит карьеру в «Жироне».

«Да, это правда. Утром он сказал нам, что уходит в «Жирону».

Тер Стеген – фантастический вратарь, но теперь его ждет другое будущее. Думаю, это верное решение, и я желаю ему всего наилучшего.

Он прекрасный человек. У него хорошие шансы попасть на чемпионат мира», – заявил Флик.