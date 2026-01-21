Бубнов высказался о возможном назначении Карпина в Испанию

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил перспективы Валерия Карпина в Испании.

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

«С учетом того, что Карпина там [в Испании] знают... Он там песни здорово пел на испанском, он там аналитиком был, он там «Барселону», «Реал» прикладывал. Тем более он в «Мальорке» был, выводил туда всех вниз. Вверх он никого не выводил, он всех вниз, как и Армавир.

Он любую команду [в Испании] может тренировать, кроме трех: «Атлетико», «Реал» и «Барселона». Такого чудака, какое бы там положение ни было, туда никогда не пригласят.

Если вдруг у Карпина работы не будет, то в Испании он ее найдет. Недвижимость у него есть, все нормально. Так что за это вы не переживайте. Я не уверен, что он возвратится в «Ростов» и что «Ростов» его вообще возьмет.

Он расписался в своей беспомощности [в «Ростове»]. Я говорил, что седьмое место – их. А они сейчас могут седьмое место занять.

Сейчас говорит: «Я не свободен, я в сборной». Начинаются эти понты. Зачем ездить туда в «Сосьедад» и встречаться с Арсеном Захаряном, если он не играл?» – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».