Приведены аргументы за назначение Карпина в «Сосьедад»

Испанский журналист газеты Marca Оскар Бадальо высказался о возможном назначении Валерия Карпина в «Реал Сосьедад».

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

«Валерий Карпин – великолепный в прошлом игрок, он запомнился болельщикам «Сосьедада», потому что отдавал всего себя на поле и был настоящей звездой. Я не очень хорошо знаю его как тренера, но, уверен, он может быть одним из кандидатов на пост главного тренера «Реала» в будущем.

Это не фантастика – Карпин знает наш чемпионат, знает команду, город, болельщики его любят. Но при этом есть очень много бывших игроков «Сосьедада», которые сейчас являются тренерами. Так что Карпин если и будет претендентом, то точно не единственным», – сказал Бадальо.