Эменике прокомментировал возможное назначение Карпина в клуб Примеры

Бывший спартаковец Эммануэль Эменике верит, что Валерий Карпин может тренировать в Примере.

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

«Способен ли Карпин тренировать «Реал Сосьедад»? Конечно, способен! У меня нет никаких сомнений в этом. И не только «Реал Сосьедад», но и другие клубы Ла Лиги», – сказал Эменике.