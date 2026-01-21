Карадениз покинул систему «Рубина»

Главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз покидает пост.

«Исполняющим обязанности главного тренера команды «Рубин-2» назначен Андрей Фeдоров, ранее входивший в штаб Карадениза.

Благодарим Гeкдениза Карадениза за вклад в развитие молодых футболистов и всего клуба, желаем добиться новых высот в тренерской карьере!» – написали казанцы.