Карадениз покинул систему «Рубина»

Главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз покидает пост.
«Исполняющим обязанности главного тренера команды «Рубин-2» назначен Андрей Фeдоров, ранее входивший в штаб Карадениза.
Благодарим Гeкдениза Карадениза за вклад в развитие молодых футболистов и всего клуба, желаем добиться новых высот в тренерской карьере!» – написали казанцы.
- Карадениз возглавил возрожденный «Рубин-2» в июле 2023 года, проведя у руля команды 3 сезона во Второй лиге Б.
- За это время «Рубин-2» дважды завоевал бронзовые медали.
- Карадениз-игрок дважды брал РПЛ с «Рубином».
Источник: телеграм-канал «Рубина-2»