Причины увольнения Карадениза из «Рубина»

Стало известно, почему «Рубин» уволил Гекдениза Карадениза из фарм-клуба, выступающего во Второй лиге.
«В казанском клубе посчитали, что при зарплате размером около 500 тысяч рублей в месяц турок не демонстрирует успехов с «Рубином-2».
По мнению руководства, молодые игроки дубля при Караденизе перестали прогрессировать, из-за чего команда заняла восьмое место в группе 4 Второй лиги Б.
В связи с этим было решено не сохранять тренера в системе, несмотря на то, что Карадениз в будущем планировал возглавить основу «Рубина», – написал источник.
- Карадениз возглавил возрожденный «Рубин-2» в июле 2023 года, проведя у руля команды 3 сезона во Второй лиге Б.
- За это время «Рубин-2» дважды завоевал бронзовые медали.
- Карадениз-игрок дважды брал РПЛ с «Рубином».
Источник: Legalbet