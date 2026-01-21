Причины увольнения Карадениза из «Рубина»

Стало известно, почему «Рубин» уволил Гекдениза Карадениза из фарм-клуба, выступающего во Второй лиге.

«В казанском клубе посчитали, что при зарплате размером около 500 тысяч рублей в месяц турок не демонстрирует успехов с «Рубином-2».

По мнению руководства, молодые игроки дубля при Караденизе перестали прогрессировать, из-за чего команда заняла восьмое место в группе 4 Второй лиги Б.

В связи с этим было решено не сохранять тренера в системе, несмотря на то, что Карадениз в будущем планировал возглавить основу «Рубина», – написал источник.