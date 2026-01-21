«Сраный футбол»: Энрике – после поражения от «Спортинга»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике был зол после поражения от «Спортинга» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Это наша лучшая гостевая игра. Горжусь своими футболистами. С таким настроем мы далеко пройдем.

Результат разочаровывает, это обидно. На поле была только одна команда. Мы были сильнее «Спортинга».

Это несправедливо. Сраный футбол», – сказал испанец.