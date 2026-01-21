«Спартак» улучшил предложение Денисову, у игрока есть вариант с «Краснодаром»

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал о ситуации с продлением контракта с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.

23-летний Денисов в этом сезоне провел за «Спартак» 25 матчей, отметился 1 ассистом.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Срок текущего контракта игрока с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года.

«Спартак» улучшил предложение по новому контракту для Даниила Денисова. В новых реалиях лимита – это вполне логично и правильно, терять такой актив нельзя, я уже об этом писал.

Текущее соглашение игрока с клубом заканчивается летом, уверен, что Денисов сразу и без проблем найдет себе команду среди лидеров лиги. Уже сейчас парень имеет на руках предложение от «Краснодара». Если в переговорах с красно-белыми что-то пойдет не так, то можно легко залететь к чемпиону и быть там основным.

Еще раз: «Спартак» ни в коем случае не должен терять такого игрока. Да, Денисов не Дани Алвес, но он вполне себе крепкий игрок с русским паспортом, а это очень важно, если клуб смотрит вперед. Можно сколько угодно смеяться и критиковать пацана, но найти достойную замену ему сегодня практически невозможно», – написал источник.