Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» улучшил предложение Денисову, у игрока есть вариант с «Краснодаром»

«Спартак» улучшил предложение Денисову, у игрока есть вариант с «Краснодаром»

21 января, 08:52
18

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал о ситуации с продлением контракта с защитником «Спартака» Даниилом Денисовым.

  • 23-летний Денисов в этом сезоне провел за «Спартак» 25 матчей, отметился 1 ассистом.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Срок текущего контракта игрока с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года.

«Спартак» улучшил предложение по новому контракту для Даниила Денисова. В новых реалиях лимита – это вполне логично и правильно, терять такой актив нельзя, я уже об этом писал.

Текущее соглашение игрока с клубом заканчивается летом, уверен, что Денисов сразу и без проблем найдет себе команду среди лидеров лиги. Уже сейчас парень имеет на руках предложение от «Краснодара». Если в переговорах с красно-белыми что-то пойдет не так, то можно легко залететь к чемпиону и быть там основным.

Еще раз: «Спартак» ни в коем случае не должен терять такого игрока. Да, Денисов не Дани Алвес, но он вполне себе крепкий игрок с русским паспортом, а это очень важно, если клуб смотрит вперед. Можно сколько угодно смеяться и критиковать пацана, но найти достойную замену ему сегодня практически невозможно», – написал источник.

Еще по теме:
Защитником «Спартака» заинтересовались в Испании 3
Свежая информация по новому контракту «Спартака» с Денисовым 5
«Спартак» близок к продлению контрактов с еще двумя футболистами 7
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Денисов Даниил
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768975913
Так вот вопрос, почему все стараются сохранить в составе людей с паспортом РФ, при этом ЦСКА отдает своего лидера, прямому конкуренту в лице Зенита))
Ответить
...уефан
1768976850
...слегка улучшенная версия Денисова,получила не слегка улучшенное предложение по продлению контракта...
Ответить
trener7
1768979844
Данька давай к нам в Краснодар! Будешь чемпионом!!!
Ответить
oyabun
1768980776
А ведь на замену Денисову брали Самошникова. Но что то пошло не так..
Ответить
Юбиляр
1768984659
"Такая корова нужна самому"! Гыгыгы.
Ответить
SLADE2019
1768986740
Вся эта затея с ужесточением лимита и направлена на то, чтобы такие, с позволения сказать игроки, как герой статьи выдрыгивались, как муха на стекле. А кто он такой? Среднестатистический игруля.
Ответить
NewLife
1768989704
Как всегда, динозавр наговорил кучу фигни, неизвестно откуда взятой, и как всегда, за базар не ответит(
Ответить
алдан2014
1768999266
Трудно не согласиться,что замены Денисову просто нету. Так сложилось. Не самый надёжный,но пахарь,никогда не филонит
Ответить
alefreddy
1769006074
пусть Краснодар радует а теперь может Самошникова все таки вылечат
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1769077196
Ну леревянный,он никогда не станет даже средним по мастерству защитником, пока есть интерес, да ещё за хорошее бабло, нужно НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОДАВАТЬ!!! Денисов,это похороны всей защитной линии клуба.
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
5
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
7
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
11
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Все новости
Все новости
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
8
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Суд взыскал огромную сумму с «Ростова»
15:15
3
«Спартак» сделал важный шаг к переходу Сауся
14:59
8
Селюк: «Тупоголовые чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине»
14:28
4
Дзюба высказался о том, что его назначили капитаном «Акрона»
14:14
8
Суд вынес определение по иску Аршавина к Барановской
13:50
Хавбек «Ростова», от которого отказался Талалаев, может перейти в московский клуб
13:32
1
Петржела: «Для футбола в России было бы хорошо, если бы «Зенит» опять не стал чемпионом»
13:14
4
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:03
9
Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»
12:39
30
Видео«Зенит» показал видео с Венделом на сборе
12:15
18
Экс-игрока «Рубина» обвинили в групповом изнасиловании молодой аргентинки
11:27
7
Фанаты «Зенита» отреагировали на баснословный штраф Венделу
11:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 