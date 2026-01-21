Введите ваш ник на сайте
Реакция Головина на унижение от «Реала»

21 января, 10:23
5

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после поражения от «Реала» (1:6) в Лиге чемпионов.

«У нас были моменты, в принципе, как в первом, так и во втором таймах. Мы не забили. Мы ошибались. И команда такого уровня, как «Реал», наказывает за ошибки. Все закономерно. Нужно не терять мяч в таких простых ситуациях, когда играешь с такой командой. Поэтому здесь такие игроки тебя наказывают сразу.

Претензий к кому-то лично я точно говорить сейчас не буду. Мы все одна команда, мы все очень плохо играем, это все понимаем. Нужно как-то вместе изменить эту ситуацию. Будем думать как.

Понятно, что много каких-то факторов тоже влияют на нас, в чемпионате – судьи, то есть у нас проблемы какие-то с этим. И когда команде тяжело, то есть еще проблемы с судьями. Все спорные моменты почему-то не в нашу сторону. Постоянно непонятные красные карточки какие-то, но это одна история.

Также много травмированных, но это все, в любом случае, не отговорки. Такой команде, как «Монако», нужно даже в такой ситуации играть лучше как минимум», – сказал Головин в эфире Okko.

  • Единственный гол «Монако» забил Джордан Тезе.
  • «Монако» занимает 20-е место в ЛЧ.
  • В последнем туре монегаски примут «Ювентус» (28 января).

«Ожидали от Головина большего»: тренер «Монако» – о матче с «Реалом» 11
Головин рассказал о диалоге с Карпиным перед матчем с «Реалом»
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «Реалом» 1
Источник: Спортс
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Монако Реал Головин Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1768982086
...слушать советы Карпина - было ошибкой...
Ответить
Цугундeр
1768986162
) Георгич- красава! Погундел, светанулся со звездой.. Поддал советов. Срубил ТБ и дальше порулил..))
Ответить
Dmitry-Varakin-google
1768993494
Потому что Реал "не соснула" когда-то))
Ответить
алдан2014
1768998788
Монако и Реал ,разные планеты. Тут даже оправдываться глупо
Ответить
