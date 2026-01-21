Реакция Головина на унижение от «Реала»

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после поражения от «Реала» (1:6) в Лиге чемпионов.

«У нас были моменты, в принципе, как в первом, так и во втором таймах. Мы не забили. Мы ошибались. И команда такого уровня, как «Реал», наказывает за ошибки. Все закономерно. Нужно не терять мяч в таких простых ситуациях, когда играешь с такой командой. Поэтому здесь такие игроки тебя наказывают сразу.

Претензий к кому-то лично я точно говорить сейчас не буду. Мы все одна команда, мы все очень плохо играем, это все понимаем. Нужно как-то вместе изменить эту ситуацию. Будем думать как.

Понятно, что много каких-то факторов тоже влияют на нас, в чемпионате – судьи, то есть у нас проблемы какие-то с этим. И когда команде тяжело, то есть еще проблемы с судьями. Все спорные моменты почему-то не в нашу сторону. Постоянно непонятные красные карточки какие-то, но это одна история.

Также много травмированных, но это все, в любом случае, не отговорки. Такой команде, как «Монако», нужно даже в такой ситуации играть лучше как минимум», – сказал Головин в эфире Okko.