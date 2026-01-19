Фанаты «Сельты» в майках Мостового устроили антигомофобную акцию и пришли на игру с накрашенными ногтями

Болельщики и руководство «Сельты» устроили акцию в поддержку футболиста команды Борхи Иглесиаса.

Ранее болельщики «Севильи» оскорбляли Иглесиаса, называли его «педиком», желали смерти и рекомендовали покрасить ногти.

В ответ болельщики «Сельты» пришли на игру с «Райо Вальекано» с накрашенными ногтями. В акции поучаствовали люди разных возрастов. Часть из них пришла на игру в майках с фамилией бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового.

Руководство «Сельты» тоже накрасило ногти в день игры. Она закончилась победой команды из Виго со счетом 3:0.