«Барселона» отдаст тер Стегена в аренду

20 января, 11:59

«Барселона» разрешила вратарю Марку-Андре тер Стегену отправится наад медобследование для перехода в «Жирону».

Немецкий голкипер перейдет к бело-красным на правах аренды до конца сезоне без опции выкупа.

По данным Маттео Моретто, кклубы уже обмениваются документами. Вратарь не поехал сегодня в Прагу, где 21 сентября «Барселона» сыграет в Лиге чемпионов со «Славией».

  • 33-летний тер Стеген в этом сезоне сыграл 1 матч за «блауграну» и провел его на ноль.
  • Срок его контракта с каталонским клубом рассчитан до середины 2028 года.

Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Испания. Примера Барселона Жирона тер Стеген Марк-Андре
