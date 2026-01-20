«Барселона» разрешила вратарю Марку-Андре тер Стегену отправится наад медобследование для перехода в «Жирону».

Немецкий голкипер перейдет к бело-красным на правах аренды до конца сезоне без опции выкупа.

По данным Маттео Моретто, кклубы уже обмениваются документами. Вратарь не поехал сегодня в Прагу, где 21 сентября «Барселона» сыграет в Лиге чемпионов со «Славией».