На европейских перспективах Захаряна поставили крест

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев отказал полузащитнику Арсену Захаряну в вероятности продолжить карьеру в Европе.
«Никакая команда Европы точно не возьмет его. Это также осложняется большим количеством травм. На риск вряд ли кто‑то пойдет», – сказал Корнеев.
- 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 млн евро.
- Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
- Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.
Источник: «Матч ТВ»