На европейских перспективах Захаряна поставили крест

Сегодня, 10:25
6

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев отказал полузащитнику Арсену Захаряну в вероятности продолжить карьеру в Европе.

«Никакая команда Европы точно не возьмет его. Это также осложняется большим количеством травм. На риск вряд ли кто‑то пойдет», – сказал Корнеев.

  • 22-летний Захарян в «Сосьедаде» с августа 2023 года. За него заплатили 13 млн евро.
  • Статистика хавбека: 60 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • Из-за регулярных травм Арсен провел только 16 игр в этом сезоне, проведя суммарно на поле 530 минут.

Источник: «Матч ТВ»
SLADE2019
1769242940
Это кто, Корнеев крест поставил? Тогда, конечно. Как у нас любят ******* поливать, при первой же возможности. Причем все, даже такие псевдоэксперты, как Корнеев. Парню всего 22, нет, чтобы советом помочь и удачи пожелать. Шел бы ты лесом, Корнеев.
Ответить
Император Бомжей
1769244087
Правильно всё сказал Корнеев в этом случае Захарян сам себе в Европе испортил репутацию Максимум на данный момент уровень Захаряна Это Овьедо, которое вылетит из Примеры
Ответить
Zenmaster84
1769246884
Был слабеньким (журналистами раздутый) - таким и остался - чуда не произошло !
Ответить
СильныйМозг
1769249394
Я вообще не могу понять, как чудак посоветовал покупать Захаряна? Ему только пупком со сцены свистеть и людей смешить, это не футболист. Он пустое место, раскрученное мАсквичами.
Ответить
sochi-2013
1769249987
Не все поткряно, Украина це Европа
Ответить
