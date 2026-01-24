На европейских перспективах Захаряна поставили крест

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев отказал полузащитнику Арсену Захаряну в вероятности продолжить карьеру в Европе.

«Никакая команда Европы точно не возьмет его. Это также осложняется большим количеством травм. На риск вряд ли кто‑то пойдет», – сказал Корнеев.