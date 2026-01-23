Карпин завершил командировку в Испании встречей с игроком сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин еще раз встретился с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном.
«Завершил свою командировку ещe одной встречей с Арсеном», – написал Карпин в своем телеграм-канале, прикрепив совместное фото с футболистом.
- Карпин в Испании посетил матчи «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1) и «Реал» – «Монако» (6:1).
- Помимо Захаряна, он встретился с Александром Головиным.
- Арсен сейчас восстанавливается от мышечной травмы.
- Сообщалось, что хавбек может покинуть клуб из Сан-Себастьяна.
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина