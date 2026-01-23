Карпин завершил командировку в Испании встречей с игроком сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин еще раз встретился с полузащитником «Реал Сосьедада» Арсеном Захаряном.

«Завершил свою командировку ещe одной встречей с Арсеном», – написал Карпин в своем телеграм-канале, прикрепив совместное фото с футболистом.