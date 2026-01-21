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Мостовой дал одобрение на назначение Карпина в «Сосьедад»

21 января, 20:21
5

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой считает возможным приглашение Валерия Карпина в «Сосьедад».

  • Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад»«Барселона» (2:1).
  • Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.
  • После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

«Я не удивлюсь, если Карпин возглавит «Реал Сосьедад». А что в этом такого? Ответьте мне, почему российский специалист не может тренировать иностранную команду, когда иностранные тренируют российские?

Тем более, что в Россию порой приезжают люди, которые никогда не были профессиональными игроками, а Валерий долгие годы играл на высочайшем уровне в Европе. В общем, ничего невозможного в этом не вижу. Он знает испанский футбол, Ла Лигу и способен работать в Испании», – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Россия Реал Сосьедад Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1769016483
Правильно говорит.
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Damir07
1769018487
))))))))) а вас вообще кто то спрашивает или вообще там знают вы там играли во времена динозавров)))) Я афигеваю от таких новостей рассуждать про европейский футбол спрашивать сравнивать когда тебя там вообще не знают и так пишут одобрил назначение наф... и ты и он там не нужны Самое лучше дарованный рпл вон туда побежал и все стал самым большим провалом не знают куда девать нафиг
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...уефан
1769018620
...вы, чего там на Бомбере, все уже укуренные в хлам, или пользователей своих троллите заголовками!? Доиграетесь, будете своими админ-ботами массовку здесь создавать...
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BlackMurder34
1769029130
В его словах есть лишь мелкая доля правды, это лишь про тренировать русским за рубежом) но большая наверное часть идиотизма приходиться на футбол современный , а с уровнем развития Валеры , его место , уже даже не Ростов
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ilya-ilya-google
1769044229
Царь одобряет! Высылайте эстонского князя испанской короне!
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