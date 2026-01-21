Мостовой дал одобрение на назначение Карпина в «Сосьедад»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой считает возможным приглашение Валерия Карпина в «Сосьедад».

Главный тренер сборной России посетил матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:1).

Будучи футболистом, Карпин выступал за клуб из Страны Басков.

После игры он не исключил, что в будущем возглавит «Сосьедад».

«Я не удивлюсь, если Карпин возглавит «Реал Сосьедад». А что в этом такого? Ответьте мне, почему российский специалист не может тренировать иностранную команду, когда иностранные тренируют российские?

Тем более, что в Россию порой приезжают люди, которые никогда не были профессиональными игроками, а Валерий долгие годы играл на высочайшем уровне в Европе. В общем, ничего невозможного в этом не вижу. Он знает испанский футбол, Ла Лигу и способен работать в Испании», – сказал Мостовой.