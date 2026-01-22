Мостовой оценил вариант с работой в «Сельте»: «Сколько можно ждать? Время же идет»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможности войти в тренерский штаб испанского клуба.

«Я согласился бы войти в тренерский штаб «Сельты». Мне не было бы тяжело уезжать из России, потому что за столько лет так никуда и не пригласили. А сколько можно ждать? Время же идет. При этом я всегда говорил, что открыт ко всем предложениям.

В Испании знают, что у меня есть тренерская лицензия. И всем известно, как ко мне относятся в Виго. Другое дело, что не каждый бывший игрок обязательно должен стать тренером. Не счесть, сколько было великих, которые после завершения игровой карьеры не тренировали, а их по-прежнему помнят и ценят», – сказал Мостовой.