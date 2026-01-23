В «Сосьедаде» высказались о возможном уходе Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате прокомментировал информацию о возможном уходе российского полузащитника Арсена Захаряна из команды этой зимой.

«Не могу рассказать об этом, так как, если это правда, то это был частный разговор. Завтра у нового главного тренера Матараццо пресс-конференция в 14:00 по испанскому времени», – сказал Мундуате.

Ранее испанские медиа сообщили, что Захарян не входит в планы нового главного тренера Пеллегрино Матараццо, из-за чего россиянин может скоро покинуть клуб.