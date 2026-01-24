Стало известно, почему «Зенит» предпочитает купить форварда за границей, а не в России

Появились новые подробности поиска нападающего для «Зенита».
Выяснилось, что петербургский клуб предпочитает купить форварда за границей, а не в России.
Зенитовцы считают, что за игрока из другой команды РПЛ придется переплачивать, а им важно соблюдать трансферный баланс.
Поэтому они больше сконцентрированы на мониторинге европейского и латиноамериканского рынка.
- В «Зените» остался один центральный форвард – Александр Соболев. Матео Кассьерра и Лусиано Гонду ушли из команды в январе.
Источник: «Советский спорт»