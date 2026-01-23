Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»

«Динамо Мх» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.
Интерес к 21-летнему футболисту подтвердил генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.
– Связывались ли со «Спартаком» по поводу возможной аренды Зорина?
– Нет, со «Спартаком» не связывались. Разговаривали с представителем игрока. Идет обычная оперативная работа.
- В этом сезоне Зорин забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 6 матчах.
- Его уже отдавали в аренду «Ахмату» и минскому «Динамо».
- Сообщалось, что на хавбека претендуют пять клубов.
Источник: «Матч ТВ»