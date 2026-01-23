Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»

«Динамо Мх» рассматривает вариант с арендой полузащитника «Спартака» Даниила Зорина.

Интерес к 21-летнему футболисту подтвердил генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

– Связывались ли со «Спартаком» по поводу возможной аренды Зорина?

– Нет, со «Спартаком» не связывались. Разговаривали с представителем игрока. Идет обычная оперативная работа.