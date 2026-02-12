«Зенит» не избавился от Соболева по двум причинам

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Александр Соболев остался в «Зените».
«Соболев мучается. Не попадает в ритм этой игры, не всегда понимает партнеров, уступает им в мастерстве.
Переходя в «Зенит», Александр думал, что готов к этому вызову. Но он не прогрессирует! Статистика, КПД говорят сами за себя.
Почему «Зенит» не отдал его в аренду? Паспорт. Кроме того, это креатура Семака. Он его будет периодически ставить в состав.
Думаю, Александр принесет пользу в Кубке, там он будет полезнее. Но вот в чемпионате ему объективно сложно...
Нужны техничные исполнители, которые сами себя предлагают, берут игру на себя, бегут навстречу мячу», – заявил Орлов.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»