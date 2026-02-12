«Зенит» не избавился от Соболева по двум причинам

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Александр Соболев остался в «Зените».

«Соболев мучается. Не попадает в ритм этой игры, не всегда понимает партнеров, уступает им в мастерстве.

Переходя в «Зенит», Александр думал, что готов к этому вызову. Но он не прогрессирует! Статистика, КПД говорят сами за себя.

Почему «Зенит» не отдал его в аренду? Паспорт. Кроме того, это креатура Семака. Он его будет периодически ставить в состав.

Думаю, Александр принесет пользу в Кубке, там он будет полезнее. Но вот в чемпионате ему объективно сложно...

Нужны техничные исполнители, которые сами себя предлагают, берут игру на себя, бегут навстречу мячу», – заявил Орлов.