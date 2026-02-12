Введите ваш ник на сайте
«Зенит» не избавился от Соболева по двум причинам

12 февраля, 20:44
10

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему нападающий Александр Соболев остался в «Зените».

«Соболев мучается. Не попадает в ритм этой игры, не всегда понимает партнеров, уступает им в мастерстве.

Переходя в «Зенит», Александр думал, что готов к этому вызову. Но он не прогрессирует! Статистика, КПД говорят сами за себя.

Почему «Зенит» не отдал его в аренду? Паспорт. Кроме того, это креатура Семака. Он его будет периодически ставить в состав.

Думаю, Александр принесет пользу в Кубке, там он будет полезнее. Но вот в чемпионате ему объективно сложно...

Нужны техничные исполнители, которые сами себя предлагают, берут игру на себя, бегут навстречу мячу», – заявил Орлов.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1770918415
Жаль что не за 20 это полено в помойку продали!! ЗПРФ.
Ответить
FWSPM
1770918772
Снайпер соболев вам еще покажет
Ответить
...уефан
1770919406
...дед-Гена шаг за шагом встаёт на тропу оппозиционной воины под знаменем "Долой Семака!"...
Ответить
ySS
1770921010
А где пропановые?)
Ответить
Боров мясной
1770921360
Семак обосрался требуя это дерево купить. теперь ставит его, при нулевом КПД в состав! Позор Богданычу!
Ответить
Desma
1770922374
Дельфину нужен Антоха. С другими у него не складывается........
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1770924277
Завтра пятница, 13 осторожнее, может, думаю, из дома не выходить?
Ответить
Интерес
1770928526
Соболев бежит? Все бегут...
Ответить
Garrincha58
1770964896
Почему Семак так рьяно требовал подписать его в Зенит да тут всё как на ладони он был уверен что Александр станет вторым Дзюбой у Семака одна тактика потихоньку подойти к штрафной соперника, а там как карта ляжет навес или прострел на Соболева и он будет забивать, как это делал Дзюба. На деле всё это не работает, а новых идей у тренера нет
Ответить
