Семин – о новичке ЦСКА: «Мне он всегда нравился»

Российский тренер Юрий Семин отреагировал на трансфер атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.

«Козлов усилит ЦСКА, это футболист на будущее. Данила – думающий игрок, хорошо понимает футбол. Мне он всегда нравился.

В «Краснодаре» мало играл, поэтому состоялся переход в армейский клуб. Такие футболисты должны выходить на поле и помогать команде», – сказал Семин.