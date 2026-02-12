Семин – о новичке ЦСКА: «Мне он всегда нравился»

Российский тренер Юрий Семин отреагировал на трансфер атакующего полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в ЦСКА.
«Козлов усилит ЦСКА, это футболист на будущее. Данила – думающий игрок, хорошо понимает футбол. Мне он всегда нравился.
В «Краснодаре» мало играл, поэтому состоялся переход в армейский клуб. Такие футболисты должны выходить на поле и помогать команде», – сказал Семин.
- ЦСКА заплатил за хавбека 150 миллионов рублей (1,63 млн евро).
- Срок контракта – до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон.
- Козлов будет выступать за армейцев под 18-м номером.
- В составе «Краснодара» он забил 9 голов и сделал 6 ассистов в 51 матче.
Источник: «РБ Спорт»