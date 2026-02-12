Рейс объяснил трансфер в ЦСКА из «Спортинга»

Новичок ЦСКА Матеус Рейс ответил на вопросы о переходе в армейский клуб.

– Когда ты впервые услышал о предложении со стороны ЦСКА?

– Это было примерно 3-4 недели назад, когда со мной впервые вышли на контакт. Я был очень воодушевлен этой информацией, после чего мы сразу начали переговоры с Евгением (Шевелевым). Он очень открытый и честный человек, а сами переговоры шли очень быстро. Я счастлив перейти в ЦСКА.

– Почему ты выбрал ЦСКА?

– Выбрал исходя из величины клуба. Я знаю таких великих игроков ЦСКА как Вагнер Лав, Карвальо, а также многих других известных бразильцев.

Из нынешних игроков могу выделить Мойзеса, его я еще знаю по бразильскому футболу – он хороший игрок. Я навел справки о клубе, изучил его историю.

Конечно, знаю о победном финале в Кубке УЕФА. Это говорит о величине армейского клуба. И я хочу привнести свой вклад в общее дело!

– Расскажи о себе с точки зрения позиции на поле?

– Я могу играть центрального защитника, левого защитника, а также латераля. Когда-то давно в «Сан-Паулу» я играл и полузащитника, и нападающего, такой опыт тоже был (смеется). Поэтому я готов выполнить любые указания тренера!