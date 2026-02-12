ЦСКА объявил о трансфере бразильского защитника

Матеус Рейс официально перешел из «Спортинга» в ЦСКА.

Сообщалось, что 30-летний центральный защитник присоединится к клубу РПЛ на правах свободного агента.

Бразилец будет зарабатывать 1,8 млн евро в год + бонусы. Он взял 2-й игровой номер. Срок контракта – до 30 июня 2029-го с опцией продления еще на один сезон.