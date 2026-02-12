Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Рейс – о переходе в ЦСКА: «Хочу, чтобы меня начали показывать по «Матч ТВ»

Рейс – о переходе в ЦСКА: «Хочу, чтобы меня начали показывать по «Матч ТВ»

12 февраля, 19:55
12

Новичок ЦСКА Матеус Рейс в ироническом стиле объяснил, почему сменил «Спортинг» на российский клуб.

  • Бразилец способен сыграть в центре обороны и на левом фланге.
  • В составе «Спортинга» он провел 222 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

«Многие спрашивают меня: «Матеус, почему ты покинул «Спортинг»? Ведь ты вышел в 1/8 Лиги чемпионов».

А я отвечу: я наконец-то хочу славы, хочу, чтобы меня начали показывать по «Матч ТВ» с аналитикой на «Матч Премьер». У меня за плечами годы тренировок и сотни игр. Я хочу, чтобы мои фотографии регулярно публиковал ВГИК.

Я с нетерпением жду, когда обо мне будут писать все телеграм-каналы. Хочу, чтобы про меня писали Ваня Карпов и Андрей Панков. Я мечтаю о большом сюжете с Нобелем. Мечтаю засветиться в программе у Тимура Гурцкая. И после одной из тренировок дать интервью Максиму Квятковскому.

Извиняюсь, если неправильно назвал фамилии, но я исправлюсь, ведь уже начал учить русский язык.

Я мог бы и дальше играть в Европе, но разве там Генич и Шнякин смогли бы каждую неделю спорить о моем уровне игры?

Мне всего 30 лет – это самый расцвет сил, чтобы блистать в FONBET Кубке России и РПЛ. Надеюсь, вопросов о моей мотивации у вас не осталось.

А если серьезно: для меня большая честь перейти в ЦСКА, в клуб с такой богатой историей. Надеюсь написать здесь свою историю, выиграть множество титулов, помогать партнерам как на поле, так и за его пределами.

Я поговорил с главным тренером, и он вселил в меня уверенность, что я могу принести пользу здесь. Надеюсь, это будет красивая история и я сделаю болельщиков счастливыми. Вперед, ЦСКА!» – сказал Рейс.

Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рейс Матеус
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoevStas1
1770915990
Интервью огонь!!!Только удачи ,хочется увидеть в матчах,очень интересно))
Ответить
FFR
1770916299
По всей видимости ЦСКА подписал большого циника. А текст похоже подготовил кто-то другой.
Ответить
Безлимит
1770917057
А если серьезно: ======То есть все что было до этого была насмешка.Надсмеялся, надругался над Матч тв, над всеми комментаторами...Ну и как теперь все надругавшиеся будут о нем говорить ? И окуда он узнал о всех этих шутах в Матч тв, если только пришел ?
Ответить
Император 1
1770917213
Прикольный ответ
Ответить
Цугундeр
1770917287
) Источник занятный.) Борзеет конюшня по всем фронтам страх потерян.)
Ответить
...уефан
1770919852
...доктор уже едет!...
Ответить
Snek
1770920351
Неплохо ему Газпром и РФС за рекламу отвалили, видимо.
Ответить
Боров мясной
1770921192
ЦСКА чемпион! Я предсказываю верно!!
Ответить
рылы
1770926035
видос огонь) хряки в бачках поднапряглись)
Ответить
Интерес
1770928878
Ничего себе-уже весь коллектив местных клоунов пофамильно знает! Неужели приживётся???
Ответить
