Рейс – о переходе в ЦСКА: «Хочу, чтобы меня начали показывать по «Матч ТВ»

Новичок ЦСКА Матеус Рейс в ироническом стиле объяснил, почему сменил «Спортинг» на российский клуб.

Бразилец способен сыграть в центре обороны и на левом фланге.

В составе «Спортинга» он провел 222 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

«Многие спрашивают меня: «Матеус, почему ты покинул «Спортинг»? Ведь ты вышел в 1/8 Лиги чемпионов».

А я отвечу: я наконец-то хочу славы, хочу, чтобы меня начали показывать по «Матч ТВ» с аналитикой на «Матч Премьер». У меня за плечами годы тренировок и сотни игр. Я хочу, чтобы мои фотографии регулярно публиковал ВГИК.

Я с нетерпением жду, когда обо мне будут писать все телеграм-каналы. Хочу, чтобы про меня писали Ваня Карпов и Андрей Панков. Я мечтаю о большом сюжете с Нобелем. Мечтаю засветиться в программе у Тимура Гурцкая. И после одной из тренировок дать интервью Максиму Квятковскому.

Извиняюсь, если неправильно назвал фамилии, но я исправлюсь, ведь уже начал учить русский язык.

Я мог бы и дальше играть в Европе, но разве там Генич и Шнякин смогли бы каждую неделю спорить о моем уровне игры?

Мне всего 30 лет – это самый расцвет сил, чтобы блистать в FONBET Кубке России и РПЛ. Надеюсь, вопросов о моей мотивации у вас не осталось.

А если серьезно: для меня большая честь перейти в ЦСКА, в клуб с такой богатой историей. Надеюсь написать здесь свою историю, выиграть множество титулов, помогать партнерам как на поле, так и за его пределами.

Я поговорил с главным тренером, и он вселил в меня уверенность, что я могу принести пользу здесь. Надеюсь, это будет красивая история и я сделаю болельщиков счастливыми. Вперед, ЦСКА!» – сказал Рейс.