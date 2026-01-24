Агент Захаряна упомянул Трампа, комментируя возможный уход Арсена из «Сосьедада»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал новость о скором уходе игрока из клуба.

– Как говорит Дональд Трамп, это fake news. Ничего не соответствует действительности. Никаких разговоров ни с кем не было, Арсен тренируется в команде.

Кто‑то пишет: «Арсен знает, что он уже в московском «Динамо». В «Динамо» он не собирается. Такие слухи вызывают удивление.

– Каково состояние Арсена?

– Тренируется с командой. В игре с «Сельтой» его не будет, будет готовиться к матчу с «Атлетиком».

– Неприятная череда повреждений?

– Так бывает. На тренировке работают в полную, сзади вкатились [Арсену] в икроножную мышцу.

– Какой настрой у Захаряна? Не падает духом?

– Нет. Просто все удивлены той истерии, которая поднялась на ровном месте. Кто‑то выдумал новость [об уходе] на ровном месте.