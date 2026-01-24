Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Агент Захаряна упомянул Трампа, комментируя возможный уход Арсена из «Сосьедада»

Агент Захаряна упомянул Трампа, комментируя возможный уход Арсена из «Сосьедада»

Сегодня, 09:51
1

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, прокомментировал новость о скором уходе игрока из клуба.

– Как говорит Дональд Трамп, это fake news. Ничего не соответствует действительности. Никаких разговоров ни с кем не было, Арсен тренируется в команде.

Кто‑то пишет: «Арсен знает, что он уже в московском «Динамо». В «Динамо» он не собирается. Такие слухи вызывают удивление.

– Каково состояние Арсена?

– Тренируется с командой. В игре с «Сельтой» его не будет, будет готовиться к матчу с «Атлетиком».

– Неприятная череда повреждений?

– Так бывает. На тренировке работают в полную, сзади вкатились [Арсену] в икроножную мышцу.

– Какой настрой у Захаряна? Не падает духом?

– Нет. Просто все удивлены той истерии, которая поднялась на ровном месте. Кто‑то выдумал новость [об уходе] на ровном месте.

  • Захарян в «Сосьедаде» 2,5 года.
  • В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 15 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.
  • В декабре «Сосьедад» возглавил американец Пеллегрино Матараццо.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
SLADE2019
1769239115
Ну и тренировки в команде. Что за дела, сзади в икроножную мышцу вкатываться. Я и сейчас настаиваю на том, что в частых его травмах не он один виноват. Медики команды так себе работают, тренер по общей подготовке тоже не ас. А если еще на тренировках партнеры норовят сзади подкаты делать, то это полный п...ц. Что касается Динамо, то думаю все болельщики этого несчастного клуба будут только за.
