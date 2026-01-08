Агент Барбоза дал прогноз на будущее Захаряна в «Сосьедаде»

Футбольный агент Паулу Барбоза уверен, что полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не сменит команду посреди сезона.

«Вряд ли Захарян зимой куда-то перейдeт. Это будет неправильно. Думаю, у него есть шансы играть за «Сосьедад».

Он хороший футболист, которому нужно время и стабильность. Тогда он сможет показать себя на поле.

Сомневаюсь, что какие-то изменения на данном этапе помогут его карьере. Поэтому, на мой взгляд, зимой ничего не будет.

До лета никаких новостей по трансферу Захаряна из «Сосьедада» ждать не стоит», – сказал Барбоза.