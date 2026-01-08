Агент Барбоза дал прогноз на будущее Захаряна в «Сосьедаде»

Футбольный агент Паулу Барбоза уверен, что полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не сменит команду посреди сезона.
«Вряд ли Захарян зимой куда-то перейдeт. Это будет неправильно. Думаю, у него есть шансы играть за «Сосьедад».
Он хороший футболист, которому нужно время и стабильность. Тогда он сможет показать себя на поле.
Сомневаюсь, что какие-то изменения на данном этапе помогут его карьере. Поэтому, на мой взгляд, зимой ничего не будет.
До лета никаких новостей по трансферу Захаряна из «Сосьедада» ждать не стоит», – сказал Барбоза.
- 22-летний Захарян в Испании 2,5 года.
- В сезоне-2025/26 хавбек отыграл 15 матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.
