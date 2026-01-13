Арбелоа прокомментировал назначение на пост тренера «Реала»

Новый главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа впервые высказался о своем назначении.

«Это особенный день. Как и все дни в «Реале». Я здесь уже 20 лет. Это лучший клуб в истории. Я осознаю, какая ответственность лежит на мне, и очень этому рад.

Вчера днем мне сообщили, что Хаби договорился с клубом [об уходе], и что они хотят, чтобы я возглавил команду.

Конечно, я поговорил с Хаби. Все знают о нашей дружбе. Я очень ценю и люблю его, и знаю, что это взаимно», – заявил Арбелоа.