Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что во время зимнего отпуска у него появился лишний вес, но эта проблема уже решена.

«Всe хорошо, тьфу‑тьфу. Каждый раз знаешь, что всe будет нормально, но всe равно волнительно. Знаешь, что надо проскочить, но всe равно волнуешься. Здоров как бык. Отпуск проводил в основном за городом, с семьей, с друзьями, было весело.

Лишних килограммов у меня нет. Я боролся с ними сразу после поездки в Осетию: пять килограмм набрал. Но мы там из одного кабака в следующий перебирались, промежутков не было.

Я вообще восхищен, что у местных нет лишнего веса. Там пироги просто нереальные, особенно с сыром.

Тут уже был прикол. У меня зрение очень хорошее всегда было. Захожу к офтальмологу, она говорит: «Нижний ряд». Смотрю и понимаю, что не вижу. Думаю, вот она, старость.

И тут офтальмолог подходит и удивленно говорит: «Извините, это для дальнозорких строчка – у кого 2.0. Я вас подколола немного». А мне уже плохо стало», – рассказал Дзюба.