  Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»

Дзюба набрал 5 кг в Осетии: «Мы там из одного кабака в следующий перебирались»

Вчера, 16:41
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба признался, что во время зимнего отпуска у него появился лишний вес, но эта проблема уже решена.

«Всe хорошо, тьфу‑тьфу. Каждый раз знаешь, что всe будет нормально, но всe равно волнительно. Знаешь, что надо проскочить, но всe равно волнуешься. Здоров как бык. Отпуск проводил в основном за городом, с семьей, с друзьями, было весело.

Лишних килограммов у меня нет. Я боролся с ними сразу после поездки в Осетию: пять килограмм набрал. Но мы там из одного кабака в следующий перебирались, промежутков не было.

Я вообще восхищен, что у местных нет лишнего веса. Там пироги просто нереальные, особенно с сыром.

Тут уже был прикол. У меня зрение очень хорошее всегда было. Захожу к офтальмологу, она говорит: «Нижний ряд». Смотрю и понимаю, что не вижу. Думаю, вот она, старость.

И тут офтальмолог подходит и удивленно говорит: «Извините, это для дальнозорких строчка – у кого 2.0. Я вас подколола немного». А мне уже плохо стало», – рассказал Дзюба.

  • В этом сезоне 37-летний форвард забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1768314339
Я вас подколола немного». А мне уже плохо стало», – рассказал Дзюба.==== Просто раньше времени предупредила.Привыкай Зюба ,пресбиопия ждет тебя.Недолго тебе осталось.
Ответить
Император Бомжей
1768319342
Офтальмолог говорит:Нижний ряд Ну а я че, я по привычке просто начал наяривать)))
Ответить
Давид59
1768320567
Дзюба - странный персонаж. Эдгар Давидс даже играл в очках. Причём тут старость? А насчёт 5-ти лишних кг - не очень понимаю, зачем их сбрасывать? Он всё равно пешком по полю ходит.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 