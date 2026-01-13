Реакция Дзюбы на назначение Карседо в «Спартак»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

Ранее испанец возглавлял кипрский «Пафос». Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году. Тогда за команду выступал и Дзюба.

– Хотел спросить, помнишь ли ты его в «Спартаке»?

– Конечно помню. Он был помощником Унаи Эмери.

– Как он тебе в принципе сейчас, вот в «Пафосе» был.

– Удивительно, «Пафос». Я не думаю, что это прямо показатель, если честно. Мы много видели игроков или кто-то приезжает с Кипра – не думаю, что это прямо показатель.

Но удивительно, я знал, что он начал свою карьеру, видел его и удивился, что его «Спартак» позвал. Но «Спартак» любит какие-то решения такие неоднозначные, но время покажет.

– Удивился, потому что он без каких-то громких достижений пришел в «Спартак»?

– Я вообще не до конца понимаю, кто вообще в «Спартаке» принимает какие-то решения. Станковича взяли из-за имени, хотя понятно, что не было опыта.

У Карседо нет имени, ничего, но вроде бы есть какая-то тренерская база, он работал с тем же Эмери с большими футболистами в больших клубах – наверное, на этом основывались. Но я не знаю, кто принимает решение, кого берут, что и чего. Поэтому странно все.

– Какие у тебя были взаимоотношения с Карседо в «Спартаке»?

– Никаких. Он был помощником, поэтому особо никак не взаимодействовали.