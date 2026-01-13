Введите ваш ник на сайте
Реакция Дзюбы на назначение Карседо в «Спартак»

Вчера, 13:29
21

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

Ранее испанец возглавлял кипрский «Пафос». Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году. Тогда за команду выступал и Дзюба.

– Хотел спросить, помнишь ли ты его в «Спартаке»?

– Конечно помню. Он был помощником Унаи Эмери.

– Как он тебе в принципе сейчас, вот в «Пафосе» был.

– Удивительно, «Пафос». Я не думаю, что это прямо показатель, если честно. Мы много видели игроков или кто-то приезжает с Кипра – не думаю, что это прямо показатель.

Но удивительно, я знал, что он начал свою карьеру, видел его и удивился, что его «Спартак» позвал. Но «Спартак» любит какие-то решения такие неоднозначные, но время покажет.

– Удивился, потому что он без каких-то громких достижений пришел в «Спартак»?

– Я вообще не до конца понимаю, кто вообще в «Спартаке» принимает какие-то решения. Станковича взяли из-за имени, хотя понятно, что не было опыта.

У Карседо нет имени, ничего, но вроде бы есть какая-то тренерская база, он работал с тем же Эмери с большими футболистами в больших клубах – наверное, на этом основывались. Но я не знаю, кто принимает решение, кого берут, что и чего. Поэтому странно все.

– Какие у тебя были взаимоотношения с Карседо в «Спартаке»?

– Никаких. Он был помощником, поэтому особо никак не взаимодействовали.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.

Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Дзюба Артем Карседо Хуан Карлос
ilich55
1768300995
Правильно сказал Артёмка. Если Эмери был тренеришкой, то Карседо был его помощником.
Ответить
Интерес
1768302000
НЕ оставил в Тёмкиной душе даже никаких эмоций подручный тренеришки.Скучно, а я так ждал...
Ответить
NewLife
1768302685
зюбишко о помощнике тренеришки)
Ответить
andr45
1768304375
РУКОДЕЛ «Он был помощником, поэтому никак не взаимодействовали» А ты был тогда никем и звали тебя никак) А вот в «Zénite» ты пропагандировал однополую любовь, занявшись потом рукоделием, проявляя при этом чудеса самообладания)
Ответить
andr45
1768305153
ИЗ КНИГИ«УНАИ ЭМЕРИ: МАЭСТРО» «С первого дня Карпин не хотел, чтобы я был здесь. Он хотел быть тренером и отвернулся от меня. Вот так просто».  «Карпин не помогал мне ни капли. Однажды он собрал совещание и атаковал мой штаб. Я защищал своих помощников и спросил у Карпина, зачем он это делает. С того момента отношения между нами совсем разладились. С одной стороны был Карпин, который делал все возможное, чтобы моя жизнь стала невыносимой, с другой — Дзюба, который настраивал игроков и журналистов против меня, как только я давал ему меньше игрового времени. Я оказался совсем один без возможности что-либо делать».
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768306216
меньше всего в этом, да и других случаях людям интересно мнение онанишки....
Ответить
VVM1964
1768306397
Скажи проще - "тренеришка" !) Твои оценки тренерских способностей весьма "прозорливы" !)))...
Ответить
nik55
1768306531
зачем писать высер этого бревна ?
Ответить
alefreddy
1768311613
игрочишка о великом тренере и его помощнике
Ответить
Бумбраш
1768312743
А кого интересует мнение хомика-рукаки? разве что вшивиков лазурно-голубых
Ответить
