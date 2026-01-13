Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов уверен, что переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» из ЦСКА усилит петербургский клуб.

«На мой взгляд, Дивеев точно усилит команду Семака. Против «Зенита» многие команды играют низким блоком. В таких матчах на помощь нередко приходят стандарты. А вы же видели, как хорош Игорь при угловых. Если он за сезон будет забивать 4-5 голов, то, конечно, принесет Питеру немалую пользу.

На сегодняшний день считаю его лучшим российским центральным защитником. Даже не знаю, кого поставить на второе место... Раз сам Дивеев хочет играть за команду Семака, я это приветствую», – сказал Орлов.