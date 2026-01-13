Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов уверен, что переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит» из ЦСКА усилит петербургский клуб.
«На мой взгляд, Дивеев точно усилит команду Семака. Против «Зенита» многие команды играют низким блоком. В таких матчах на помощь нередко приходят стандарты. А вы же видели, как хорош Игорь при угловых. Если он за сезон будет забивать 4-5 голов, то, конечно, принесет Питеру немалую пользу.
На сегодняшний день считаю его лучшим российским центральным защитником. Даже не знаю, кого поставить на второе место... Раз сам Дивеев хочет играть за команду Семака, я это приветствую», – сказал Орлов.
- 26-летний Дивеев провел за ЦСКА в этом сезоне 19 матчей, забил 3 гола.
- Он подписал с «Зенитом» контракт сроком до середины 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»