Семшов оценил переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что ожидаемый переход полузащитника Дмитрия Баринова станет потерей для «Локомотива» и хорошим приобретением для ЦСКА.

«Если Баринов подпишет контракт с ЦСКА, то это будет потерей для «Локомотива». Этот футболист стал символом «Локомотива». Как Акинфеев в ЦСКА, как Титов в «Спартаке». Немножко даже обидно, что он не проведет всю карьеру в одном клубе.

Для ЦСКА и для самого Баринова это хороший вариант. Дмитрий неплохо выступает в нынешнем сезоне, и поэтому армейцы заинтересовались его подписанием. Видимо, они предложили ему более выгодный контракт. Плюс никуда переезжать из Москвы не надо. В такой ситуации решение остается за игроком», – сказал Семшов.